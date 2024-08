Ruba un computer portatile in un albergo in zona stazione: denunciato

È riuscito ad intrufolarsi all’interno dei locali lavanderia di un albergo ubicato in zona stazione ferroviaria e dopo aver rovistato ovunque si è impossessato di un P.C. portatile in uso al personale di una ditta che gestisce le pulizie dell’albergo.

*******

I Carabinieri di Parma Oltretorrente al termine di una serrata attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di furto, un 37enne italiano con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’episodio risale alla settimana scorsa, quando la responsabile di una ditta che gestisce le pulizie dell’albergo, si è presentata presso la stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, denunciando il furto di un P.C. portatile in uso al personale dell’azienda. La denunciante riferiva che il giorno prima, qualcuno si era introdotto nei locali “lavanderia” dell’albergo e dopo aver messo a soqquadro diverse stanze, si era impossessato di un P.C.

Avviate immediatamente le indagini i militari, dopo aver acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza installato nel corridoio dal quale si accede ai locali in uso alla ditta hanno immediatamente riconosciuto l’autore, un 37enne italiano denunciato più volte all’A.G. per episodi analoghi.

L’uomo verso le ore 10,00 di mattina, approfittando dell’assenza dei dipendenti, attraverso una porta secondaria si è intrufolato nel seminterrato e dopo aver scovato il P.C. lo ha portato via.

Le telecamere hanno documentato l’intera scena, con l’uomo che entra, fruga ovunque e successivamente esce in gran fretta con il computer in mano.

Al termine dell’attività investigativa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 37 enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma