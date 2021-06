Ruba vestiti in un negozio del centro aggredendo l’addetto alla vigilanza: arrestato

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, in particolare reati predatori contro il patrimonio e in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella città ducale, nel corso della giornata di ieri, diverse le pattuglie che hanno perlustrato, le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, impegnati in servizio perlustrativo, sono intervenuti, su richiesta di alcuni dipendenti, presso un noto esercizio commerciale del centro cittadino, in quanto poco prima un uomo, dopo aver tentato di rubare della merce, per darsi alla fuga, aggrediva e spintonava l’addetto alla vigilanza che lo aveva colto sul fatto.

I militari dell’Arma, giunti sul posto rintracciavano e bloccavano il malfattore.

La successiva perquisizione permetteva di recuperare e restituire ai legittimi proprietari i beni asportati, dei capi di abbigliamento, del valore di diverse centinaia di euro, occultati all’interno di una borsa schermata, in grado di eludere i dispositivi antitaccheggio.

Il fermato, un 21enne straniero, già gravato da precedenti di polizia specifici, che veniva trovato in possesso anche di un coltello del genere vietato, veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le determinazioni del caso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma