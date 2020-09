Rubano trucchi all’OVS, denunciate due donne per furto

Ieri pomeriggio personale delle Volanti è intervenuto su disposizione della Sala Operativa presso l’esercizio commerciale OVS di via Mazzini in quanto un addetto alla sicurezza aveva bloccato 2 donne sudamericane che si erano da poco rese responsabili di furto.

In particolare, le donne, 24enni e colombiane, si erano recate presso il reparto abbigliamento e una delle due dopo aver prelevato una camicia da donna l’aveva infilata in borsa. Successivamente le due donne si erano dirette verso il reparto profumeria dove hanno prelevato alcune confezioni di trucchi.

Successivamente erano uscite dal negozio senza passare dalle casse ma venivano raggiunte dall’addetto alla sicurezza che si era accorto di quanto stesse accadendo. La merce rubata, priva delle placche antitaccheggio, ammonta a un valore di circa 70 euro. Le due donne sono state successivamente condotte in Questura e sottoposte ai rilievi dattiloscopici.

Dagli accertamenti eseguiti una delle due donne è risultata essere non in regola sul territorio nazionale e per questo messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le incombenze necessarie.

Entrambe le 24enni colombiane sono state denunciate a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso.