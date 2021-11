Russo (FdI): “Se vinceremo a Salso apriremo ogni cassetto del benevolo sistema del centrosinistra”

Gaetana Russo, esponente di Fratelli d’Italia di Salsomaggiore, replica al consigliere comunale Zucchi (leggi).

Trovo corretto esprimere in modo nè personale, nè personalistico, un’opinione condivisa con il Circolo politico che mi onoro di presiedere. Cosa che l’ultimo dei spauriti garzoni della sinistra locale, con quella bassa statura politica e culturale, priva di umiltà, nemmeno può capire.La politica è una cosa seria, amministrare è una cosa drammaticamente seria, e non c’è spazio per gli strilloni né per gli alza mano belanti di partito, caro consigliere.

Davvero tutto ciò che riuscite a fare è puntare il dito contro 3 anni di amministrazione di cdx, su 75 totali di continuità amministrativa, in cui Fratelli d’Italia nemmeno era in consiglio comunale, con l’indecenza di “dividere” i disastri fatti dal Vs partito con altri?

Fate un favore ai cittadini, inclusi quelli che non vi voteranno mai, non mostrate la consueta arroganza o quantomeno tacete su ciò che vi espone al ridicolo.

Non ammettere che il crollo del sistema Salso ha trascinato nel baratro anche il valore del patrimonio privato dei cittadini, è da ottusi o bugiardi, e questi sono i risultati delle scelte che avete fatto per il “bene della città”, e non sono discutibili, né opinabili. Sono fatti.

Siamo diventati il paese del buon affare. C’è qualcosa di nobile in tutto questo? Non credo.

Prevedere un prossimo periodo di potenziale crescita, è ora plausibile, ma senza presupposti noti, condivisibili, mirati, e se non vi fosse la consueta supponenza, non senza capire di aver firmato una cambiale in bianco! Trovo di cattivo gusto, ancorché veritiera, l’affermazione che, al voto, la città poi premia sempre la sinistra. Certamente avremo il compito di costruire una proposta elettorale individuando candidati che, per estrazione e per etica, il più delle volte hanno solo da rimetterci, perchè non hanno o cercano lavoro col sistema pubblico, non hanno rapporti di sudditanza e di debito, ma si sono realizzati individualmente, costruendo le loro piccole o grandi certezze, aggirando i vostri presidi storici, e i centri di interesse che Vi hanno sempre espressi. E quei muri, che nelle Vs teste non sono mai caduti

Noi chiederemo un impegno a chi paradossalmente “non lo vuole”.

E non lo vuole non perché non ami la sua città, ma perché ha scelto nella vita di arricchire la propria comunità con la propria cifra professionale, col lavoro e non ha bisogno di creare opportunità a figli, a fratelli, cognati, mogli o nuore..ma vorrebbero, questo sì, vivere in una città accogliente, viva, sicura, e normalmente in ordine.

E questo ce lo avete portato via.

Cosa propone e proporrà sempre Fratelli d’Italia? Competenza, studio e umiltà, cosa che merita dedizione assoluta, se si vuole amministrare.

E proveremo a costruire una visione di sviluppo di città diversa dalla vostra, a sostegno dei privati.

E se gli elettori non ci premieranno, nella nostra vita non cambierà nulla, anzi probabilmente sarà persino una fortuna evitare di dover gestire le conseguenze sciagurate delle Vostre scelte “benevole”.

Ma una cosa vi deve essere chiara: al di là dell’impegno che consapevolmente, anche alle prossime elezioni, e ogni giorno, ci distinguerà sempre, se vincessimo, siate certi che apriremo ogni cassetto ed ogni armadio del Vostro benevolo sistema.

Gaetana Russo, FDI Salsomaggiore