Sabato 19 assemblea provinciale di Europa Verde Parma

Si terrà sabato 19 novembre l’assemblea provinciale di Europa Verde Parma che vedrà il rinnovo degli organismi dirigenti. L’appuntamento è dalle ore 16 alle 19 nella sala del Podere Cinghio in via Cimabue.

L’assemblea, aperta a tutti i cittadini interessati, si aprirà con le relazioni dei portavoce uscenti, Ximena Malaga Palacio ed Enrico Ottolini. A seguire ci saranno gli interventi di Eleonora Evi (portavoce nazionale e deputata di Europa Verde), Silvia Zamboni (portavoce regionale e consigliera per Europa Verde in Regione Emilia-Romagna), Chiara Bertogalli (Possibile), Roberto Ranalli (Sinistra Italiana), Carlotta Bonvicini assessora alle politiche per la sostenibilità del Comune di Reggio Emilia e altri ospiti.

L’assemblea provinciale segna un punto di passaggio per Europa Verde che dopo tre anni dalla ricostituzione del partito a Parma, ha raggiunto l’obiettivo prefissato: ossia l’elezione di rappresentanti nelle istituzioni. In particolare il partito ecologista celebra il ritorno in consiglio comunale a Parma dopo vent’anni, al termine di una intensa campagna elettorale che ha visto Europa Verde correre da sola e ottenere il 4,60% alle amministrative, eleggendo un consigliere comunale.

L’esperienza di Parma, che sotto l’egida di Europa Verde ha visto una lista composta dai Verdi e da Possibile, è stata quella che ha ottenuto il miglior risultato italiano tra le città capoluogo al voto nel giugno scorso.

Neanche il tempo di tirare il fiato e subito vi è stato l’impegno per le elezioni politiche nazionali che hanno visto Europa Verde in alleanza con Sinistra Italiana e con Possibile, nella coalizione del centrosinistra. Il risultato a Parma città è stato del 5,14%, che si può leggere come un consolidamento delle amministrative, mentre il dato su base provinciale è stato un dignitoso 4,17%.

A livello nazionale AVS ha ottenuto il 3,63%, riportando in Parlamento i Verdi, risultato positivo nel quadro della sconfitta del centrosinistra.

Ora l’impegno deve diventare duplice. Da un lato proseguire le battaglie ecologiste in città e a favore dei cittadini deboli, ad esempio sull’aeroporto e sul teleriscaldamento, rimanendo all’opposizione con la modalità di una critica costruttiva e aperta alla collaborazione con la giunta e la maggioranza.

Dall’altro va perseguito l’obiettivo di radicarsi sul territorio provinciale, formando nuove leve, e laddove possibile costruire e sostenere candidature per i Comuni in un’ottica dialettica, nel merito dei programmi, con il centrosinistra e con quelle forze civiche attente alla sensibilità ecologista.

Il rinnovo degli organismi avverrà sperimentando un modello adattato del metodo del voto alternativo che consente un’elezione più aperta e democratica. Non ci sarà dunque una lista bloccata da sottoporre all’assemblea ma si terrà un doppio voto. Nel primo turno tutti gli iscritti in regola al 2022 saranno considerati eleggibili. I votanti potranno esprimere fino a 5 preferenze femminili e 5 maschili, attribuendo dei punteggi decrescenti. Lo spoglio determinerà gli eletti nel nuovo comitato esecutivo di Europa Verde, cui si aggiungerà il membro di diritto, il consigliere comunale Ottolini. Nel secondo turno, a seguire, i votanti sceglieranno i nuovi portavoce, donna e uomo, all’interno dell’esecutivo neoeletto.