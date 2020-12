Sabrina Alberini (Lega provinciale): “Inchiesta su Svoltare Onlus, uno scenario inquietante”. Aimi (FI): “Temiamo sia punta dell’iceberg”

Riguardo le ultime notizie di cronaca che vedono coinvolta la cooperativa Svoltare ONLUS, Sabrina Alberini, referente provinciale di Lega Parma-Salvini Premier, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Lo scenario che emerge dall’inchiesta sulla cooperativa Svoltare ONLUS è inquietante. La legge va rispettata sempre e noi siamo dalla parte di chi la difende. Ringraziamo la Guardia di Finanza per la preziosa operazione e siamo certi che gli inquirenti faranno piena luce sui fatti e su eventuali complicità, a tutti i livelli. Da chi guida una cooperativa senza fini di lucro, che opera nel campo del sociale, ci attendiamo comportamenti al di sopra di ogni sospetto. La Lega lo ha sempre denunciato: il rischio che, dietro ai buoni propositi di molti, si possano nascondere zone d’ombra, è purtroppo molto alto. Già nel 2018 in consiglio comunale avevamo interrogato il sindaco, a proposito dell’assegnazione della Benemerenza a Svoltare Onlus, che sembrava quantomeno prematura”.

AIMI (FI): COOPERATIVA “SVOLTARE ONLUS”, TEMIAMO SIA SOLO PUNTA DI UN GIGANTESCO ICEBERG NAZIONALE”

Se l’accusa dovesse risultare fondata siamo in presenza di un vero e proprio sistema che, come Forza Italia denunciamo da anni, dietro al falso alibi dell’accoglienza, nasconde affari a molti zeri. Temiamo purtroppo che questo mercimonio non sia una prerogativa solo di Parma. Dietro agli sbarchi di clandestini oramai non più sostenibili: le rapine a mano armata degli scafisti, il collasso del nostro stato sociale, la “cresta” di tante, troppe cooperative diventate autentiche holding dell’accoglienza, molte delle quali fasulle. Occorre prendere atto del fallimento di queste politiche scellerate ed avviare serie indagini in tutta la Penisola. Il rischio di essere in presenza solo della punta di un iceberg è serio e concreto. Soluzione: controlli serrati, blocco delle partenze, respingimenti, espulsioni, accordi internazionali bilaterali per rimpatrio detenuti. Fuori da queste proposte politiche ci sono il caos, l’insicurezza e il fallimento rapido e certo del sistema di assistenza che abbiamo fino ad ora conosciuto con grave nocumento per gli italiani. Forza Italia è più che mai determinata a riportare ordine nella libertà, senza compromessi.”

Così il Sen. Enrico Aimi – Capogruppo di FI in Commissione Affari Esteri e Coordinatore Regionale Emilia Romagna.