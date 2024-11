Sala Baganza, Centro per le Famiglie: “I nostri primi 5 anni tra presente e futuro”

Giovedì 14 novembre 2024, a partire dalle 9.15, il CpF festeggerà il suo quinto compleanno con un convegno alla Rocca di Sala Baganza

Cinque anni di progetti, servizi, incontri e attività per supportare le famiglie dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Parma Est.

Il Centro per le Famiglie distrettuale, gestito da Azienda Pedemontana Sociale, il prossimo 14 novembre festeggerà un compleanno molto speciale, con un convegno dal titolo “I nostri primi 5 anni tra presente e futuro”, che si svolgerà a partire dalle 9.15 nella Rocca di Sala Baganza.

Una giornata per riflettere su quanto e stato fatto e confrontarsi su quanto si può ancora fare, con uno sguardo rivolto alle esperienze di altri quattro CpF emiliano-romagnoli. Non un punto di arrivo, quindi, ma un nuovo punto di partenza verso un futuro da costruire insieme agli enti e alle associazioni del territorio, ma anche alle tante famiglie che in questi anni sono state a fianco del CpF nel tessere quella preziosa rete di supporto, inclusione e di relazioni.

Dopo i saluti istituzionali, il programma della mattinata, aperto al pubblico, prevede gli interventi del direttore generale di Pedemontana Sociale, Adriano Temporini, delle responsabili del Servizio sociale dell’Unione Montana Parma Est, Alessandra Aliani, e dell’Ufficio di Piano Distrettuale, Debora Tanzi, unitamente a quello di Ilaria Folli, referente del Servizio Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna.

A seguire, le operatrici del Centro per le Famiglie del distretto Sud Est e dei CpF di quattro Unioni (Sorbara, Val d’Enza, Bassa Reggiana e Terra di Mezzo), racconteranno i loro progetti, offrendo spunti di riflessione e stimoli per possibili future azioni e aree di intervento.

La mattinata terminerà con le conclusioni e alle 13.15 è previsto un rinfresco.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle 14.45, con quattro workshop riservati agli operatori e alle operatrici. Workshop che saranno facilitati da professionisti e collaboratori del Centro per le Famiglie distrettuale. Alle 16.15 è previsto il confronto plenario sul tema “Nuove prospettive per il lavoro di rete del Cpf”, terminato il quale si arriverà alle conclusioni.

Per partecipare ai workshop occorre iscriversi sul sito dell’Unione Pedemontana e Pedemontana sociale www.unionepedemontana.pr.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sempre il sito dell’ente, oppure si può contattare il Centro per le Famiglie telefonando allo 0521 331395, o via email all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.