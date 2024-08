Sala Baganza, compra un’auto su internet ma è una truffa

Conclusa dai Carabinieri di Sala Baganza un’articolata indagine a seguito della quale un 62enne e un 42enne, originari della provincia di Napoli, sono stati denunciati alla Procura di Parma per truffa.

La vittima, un 22enne albanese, ma residente in questa provincia, attirato dalla vendita di un’auto di grossa cilindrata pubblicata su una famosa piattaforma on-line, ad un prezzo molto vantaggioso per il mercato attuale, dopo qualche tentennamento si è fatto convincere, dagli pseudo venditori, ad effettuare un bonifico di euro 3.000 per bloccare l’affare, visto, a detta dei venditori, il larghissimo interesse riscosso dall’annuncio.

E così è stato, l’acquirente, dopo avere ricevuto conferma che il bonifico era andato a buon fine, chiedeva l’indirizzo presso il quale ritirare l’autoveicolo. Dopo vari tentennamenti la vittima ha capito che qualcosa non andava e dopo diversi tentativi nei quali i venditori non erano nemmeno più raggiungibili telefonicamente, ha riposto ogni speranza e rassegnatosi all’evidenza, si è recato dai Carabinieri di Sala Baganza per sporgere formale denuncia.

I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato quelli che, al momento, sono ritenuti i presunti autori del reato.

Al termine dei riscontri il 62enne e il 42enne, residenti in Campania, già gravati da segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi, sulla base degli elementi raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati all’AG perché ritenuti responsabili del reato di truffa.