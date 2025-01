Sala Baganza: dal 16 gennaio riprendono gli incontri di “Mamme al Centro”

Saranno le neo e future mamme ad aprire il calendario 2025 degli incontri gratuiti organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale. Dal 16 gennaio riprenderanno, infatti, gli appuntamenti di “Mamme al Centro” che rientrano nel più ampio progetto “Famiglie al Centro” realizzato in collaborazione con l’Ausl e finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Progetto che prevede percorsi dedicati alle famiglie che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, per aiutarle ad affrontare serenamente la genitorialità attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione.

Scendendo nel dettaglio, gli incontri di gennaio si terranno tutti al Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II 36, Sala Baganza) dalle 10 alle 12. Giovedì 16 gennaio si svolgerà il primo appuntamento di “Parliamone tra Mamme” sotto la guida degli operatori e operatrici del CpF. Il giovedì successivo, 23 gennaio, le neo e future mamme avranno la possibilità di confrontarsi con la psicologa Giovanna Gallo, del Consultorio Ausl. Il terzo incontro di giovedì 30 gennaio, “Parliamone tra mamme”, sarà ancora con gli operatori e le operatrici del CpF

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.