Sala Baganza e Collecchio: comunità energetiche e decarbonizzazione, un incontro a Talignano l’11 aprile

Nuova tappa del progetto “Parliamo di decarbonizzazione”, per un futuro più ecosostenibile attraverso l’utilizzo di tecnologie per il riscaldamento senza gas. Martedì 11 aprile nella Sala parrocchiale di Talignano, a partire dalle ore 18.30, si terrà l’incontro “Comunità energetiche e decarbonizzazione”, aperto non soltanto ai cittadini di Sala Baganza e di Collecchio che vivono nella “frazione di confine” tra i due comuni, ma più in generale a tutti coloro che fossero interessati.

I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza e i vantaggi delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), ma anche delle ultime innovazioni tecnologiche, per esempio riguardo all’evoluzione dell’efficienza dei pannelli fotovoltaici, e il progetto di Comunità energetica del Campus universitario di Parma. Relatori saranno due esponenti del mondo della ricerca, il professor Michele Donati, docente di Economia Ambientale dell’Università di Parma, e il professor Massimo Mazzer dell’IMEM-CNR di Parma.

Il progetto “Parliamo di decarbonizzazione”, è realizzato per conto dell’Amministrazione comunale dallo Studio E_Co – Ecologia e Consulenza in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Loris Malaguzzi”, Confartigianato APLA e il Circolo ARCI Enigma, grazie al fondamentale contributo di Fondazione Cariparma.

Per raccogliere informazioni e spunti sul tema da parte dei cittadini, è stato inoltre predisposto un questionario online, disponibile sul sito www.comune.sala-baganza.pr.it.