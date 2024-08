Sala Baganza, si allontana da casa perdendo orientamento e lucidità: ritrovato a Calestano

Nei giorni scorsi è giunta al numero di emergenza 112 della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme una segnalazione, da parte di una donna molto preoccupata per il figlio 26enne, che non era rientrato a casa e non aveva più dato sue notizie, né risposto al cellulare da alcune ore.

La signora era molto allarmata perché il ragazzo, stranamente, non aveva preso l’auto e non si era mai allontanato senza avvisare e temeva potesse essergli accaduto qualcosa di male.

L’operatore del 112 si attivava immediatamente per cercare di individuare le celle agganciate dal telefonino, nel frattempo, appreso che si trattava di un I-phone dotato di “app” per la localizzazione, con la collaborazione della sorella, riusciva ad accertare che l’ultima localizzazione era stata registrata a Calestano, nei pressi del castello di Ravarano. Quindi iniziava una sinergia tra la centrale operativa dei Carabinieri salsese e quella di Borgo Val di Taro, che aveva come unico obiettivo quello di rintracciare il ragazzo sano e salvo.

I Carabinieri di Calestano, competenti per territorio, iniziavano un’attenta ricognizione nella zona della localizzazione e grazie alle notizie fornite da un ristoratore della zona della località di Chiastre, che aveva riconosciuto lo scomparso dalle foto mostrategli dai militari, riconosceva il ragazzo, visto pochi minuti prima e scambiato da lui per un pellegrino della via Francigena, rintracciavano il giovane, stanco e in stato confusionale, ma in buone condizioni fisiche.

Riaccompagnato presso la propria abitazione dai Carabinieri è stato riaffidato all’affetto dei suoi cari.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma