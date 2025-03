Sala e Felino, “Gruppi di Cammino”: benessere e socialità riscoprendo il territorio

La bella stagione primaverile porta con sé la ripresa dei Gruppi di Cammino, il progetto di UISP Parma finanziato dall’Ausl che offre la possibilità di restare in forma, ritrovandosi gratuitamente per muoversi all’aria aperta.

A presentare l’iniziativa, che coinvolgerà i comuni di Sala Baganza e Felino insieme ad altri territori della provincia di Parma, sono stati Giuliana Saccani, assessore alla Sanità di Sala Baganza, Alessandro Bezzi, assessore allo Sport del Comune di Felino e Rocco Ghidini tecnico educatore che fa parte della direzione provinciale Uisp.

«Questa iniziativa – afferma Saccani – è già stata proposta negli scorsi anni ed ha raccolto sempre una buona partecipazione. Questo perché camminare con regolarità, assieme ad uno stile di vita sano e ad una giusta alimentazione, aiuta a rimanere in forma e prevenire patologie legate all’apparato muscolo-scheletrico e cardio-circolatorio. Le camminate sono, inoltre, una bella occasione per uscire di casa e stare insieme».

«Come Comune di Felino – commenta Bezzi – abbiamo accolto l’invito di Uisp e la collaborazione del Comune di Sala Baganza, per promuovere assieme queste camminate che rappresentano un momento di sport e di salute: un modo per stare assieme socializzando ma anche per scoprire il nostro territorio camminando».

«Si propongono 30 uscite gratuite a partire da metà marzo – spiega Ghidini –. Le camminate verranno condotte da un istruttore esperto, chiamato walking leader, che lavorerà su ritmo, esercizi di riscaldamento e stretching conducendo i gruppi per itinerari urbani di circa sei chilometri».

Gli incontri si terranno dal 18 marzo tutti i martedì dalle 18:15 alle 19:15 con partenza dalla Casa delle Salute; dal 15 maggio si aggiungerà anche la camminata del giovedì, dalle 16.40 alle 17:40, sempre partendo dalla Casa delle Salute.

I gruppi di cammino sono aperti a tutti e a tutte, e la partecipazione è gratuita. Per ragioni associative e assicurative, è necessario essere in possesso del certificato medico non agonistico e della tessera UISP che può essere sottoscritta al momento della camminata.

«Si ricorda che è anche in partenza un corso per diventare Walking Leader – conclude Ghidini – , per acquisire le competenze relative alla preparazione del singolo individuo per la camminata, la corretta alimentazione da suggerire ai corsisti, le tecniche di comunicazione e creazione dello spirito di gruppo e molte altre nozioni che verranno proposte da una serie di professioniste e professionisti di alto profilo. Il corso è gratuito grazie al sostegno dell’azienda USL di parma. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 marzo 2025».

Maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria UISP Parma via mail infocorsi@uispparma.it o telefonando al numero 0521.707411.