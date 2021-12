Salsomaggiore: i carabinieri salvano un cane sfuggito ai proprietari

Nel primo pomeriggio del 29 Dicembre 2021, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme (PR), impegnata nel controllo del territorio, per prevenire gli insidiosi reati predatori, si è accorta della presenza sul viale 1 Maggio del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), di un cane meticcio di media taglia, che si aggirava incerta all’interno della carreggiata, mettendo in serio pericolo gli automobilisti che in quel momento transitavano sull’arteria stradale.

I Carabinieri, agendo in sicurezza, sono riusciti ad attirare l’attenzione dell’animale, bloccandolo impedendo che si facesse del male e che potesse provocare sinistri stradale.

Attraverso il collare e soprattutto la medaglietta identificativa che portava al collo, in breve è stato possibile rintracciare la proprietaria che disperata lo stava cercando.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma