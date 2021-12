Salsomaggiore: signora anziana soccorsa in casa dai carabinieri

Ieri mattina i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile salsese sono intervenuti presso l’abitazione di una 85enne, dopo aver ricevuto l’allarme da alcuni vicini di casa preoccupati perché, da diversi giorni, non riuscivano a contattarla e non ricevevano risposta alla porta di casa. Giunti sul posto e dopo aver tentato senza esito di contattarla, si attivavano con la Centrale Operativa 112 della Compagnia e riuscivano a rintracciare un parente in possesso delle chiavi dell’abitazione che giungeva poco dopo.

Riusciti, finalmente ad entrare, i due militarii trovavano la donna, distesa sul letto in stato confusionale e gli prestavano i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’anziana è stata poi affidata ai sanitari per le cure ritenute necessarie. Grazie all’interessamento dei vicini che hanno lanciato la richiesta di soccorso ed il tempestivo intervento dei carabinieri, sempre vicini alle fasce più deboli, ed ancora di più in questo periodo di festa, la signora è stata soccorsa in tempo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma