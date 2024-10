San Leonardo, Parco Nord: a breve i lavori per completare la riqualificazione dell’area verde

Prenderanno avvio a breve i lavori per il completamento della riqualificazione del Parco Nord. Il progetto prevede un investimento complessivo di 400.000 euro e al termine dei lavori, previsto entro sei mesi dall’inizio dell’attività, verrà restituita ai cittadini e alle cittadine del San Leonardo un’area verde rigenerata e dotata di nuove infrastrutture, destinate a migliorare l’attrattività e la vivibilità del quartiere.

Il progetto prevede numerosi interventi volti a migliorare le strutture e i servizi del Parco Nord. Tra le principali novità ci sono: la realizzazione di una nuova area di socializzazione e ristoro e di servizi igienici moderni e funzionali; la sistemazione della pavimentazione del campo da basket, l’installazione di nuove attrezzature per la pratica della pallacanestro, la realizzazione di un’area attrezzata per il calisthenics e rinnovo dell’area del campo da calcio esistente, con la creazione di un campo da calcetto che potrà accogliere sportive e sportivi; la predisposizione di impianti per lo spazio destinato a eventi e concerti, ampliando le possibilità di utilizzo del parco come centro aggregativo; il rifacimento integrale delle cancellate dell’accesso est al parco (via Naviglio Alto), migliorando la sicurezza e l’estetica dell’ingresso; il completamento dell’area giochi iniziata durante il primo intervento, mediante l’installazione di una nuova struttura gioco; due aree attrezzate per cani, per consentire ai cittadini e alle cittadine di fruire di spazi sicuri e dedicati ai loro animali domestici.

Il primo intervento al Parco Nord, che ha visto l’investimento di quasi 600.000 euro, si è concluso a giugno e ha visto la realizzazione di importanti lavori: la riconfigurazione dell’ingresso sud e la formazione di un nuovo percorso pedonale nella zona sud; l’allargamento dell’area a servizio della “Casa nel Parco”; il rifacimento della staccionata a bordo del Canale del Naviglio; la demolizione delle strutture dei servizi igienici e dei locali tecnici esistenti; la predisposizione di una nuova area di socializzazione e ristoro; la demolizione del ponte pedonale sud e il completo rifacimento del ponte pedonale nord con una struttura metallica; la sostituzione della recinzione esistente sui lati ovest e nord con una tipologia più sicura e durevole; il rinnovo dell’area giochi esistente con l’inserimento di giochi per tutti e il riposizionamento in una zona più centrale.

Il completamento dei lavori di riqualificazione del Parco Nord si inserisce in un più ampio insieme coordinato di interventi che moltiplicheranno le potenzialità di attrattività e vivibilità del quartiere San Leonardo; tra questi, il nuovo impianto sportivo destinato prioritariamente a persone con disabilità (“Una palestra per tutti”), l’intervento sul Workout Pasubio, la riqualificazione di Piazzale Salsi, del Parco dei Vetrai, della Scuola Vicini e della Scuola Micheli.