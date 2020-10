San Secondo, al via piano di asfaltatura delle strade per 200mila euro

E’ stato approvato dalla Giunta comunale di San Secondo Parmense il progetto definitivo per le asfaltature delle strade del paese, un’opera di riqualificazione resasi necessaria al fine di rendere sicuro e affidabile il transito di pedoni e ciclisti verso luoghi frequentati dall’utenza fragile, come ad esempio il cimitero e i supermercati.

“La priorità di questi interventi è stata scandita dalla necessità di sicurezza in rapporto alla quantità di traffico veicolare presente nelle arterie stradali prescelte – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Buttini – Siamo infatti ben consapevoli delle criticità in cui versano svariate strade del nostro Comune, per questo all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 2020-22 sono stati stanziati 200mila euro di investimenti dedicati a questo tema, che potranno senz’altro aumentare con gli avanzi di bilancio dell’annualità corrente e che presumibilmente verranno impegnati nei primi mesi dell’anno, emergenza permettendo”.

Nello specifico, l’avvio dei lavori andrà ad interessare la circonvallazione, ovvero viale Cavour, viale Pier Maria Rossi, via Cesare Battisti e via Matteotti; si tratta di strade ad utilizzo abituale da parte di tutta la popolazione, mentre per ragioni di sicurezza verrà sistemata strada dei Filari a Castell’Aicardi, dove il sottofondo ha ceduto rendendo la viabilità quasi impossibile. Inoltre è stato inserito e finanziato nel piano lavori il marciapiedi di viale Partigiani d’Italia che da anni versa in condizioni critiche.