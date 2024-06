Scacchi, circa 1.400 giovani a Salsomaggiore col sogno di diventare i più forti in Italia: tornei dal 29 giugno al 6 luglio

Partono domani 29 giugno i Campionati italiani giovanili (Cig), organizzati dalla Federazione: si registrano numeri record, che testimoniano un’autentica “esplosione” della passione per il gioco nel nostro Paese

Numeri straordinari, mai così alti, segnale di una diffusione degli scacchi sempre più vasta, che via via rompe ogni argine e si avvia a diventare una passione di massa.

Sarà una vera e propria invasione festosa di bambini, bambine, ragazzi e ragazze quella che dovrà affrontare Salsomaggiore Terme (Parma) da domani 29 giugno fino al 6 luglio, dove sono in programma i Campionati italiani giovanili organizzati dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

I concorrenti saranno 1.373, una cifra record, visto che finora in questa manifestazione non era mai stata superata quota mille. E arrivano da ogni regione d’Italia, nessuna esclusa, con il sogno di diventare i Carlsen e i Caruana di domani.

La grande rilevanza dell’evento sportivo, uno dei più affascinanti in assoluto, è testimoniata anche dalla presenza, il 1° luglio, del capo del dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, che porterà il saluto suo e del ministro dello Sport Andrea Abodi.

Come d’abitudine, si giocheranno 12 tornei, uno per ogni categoria di età (under 8, under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18), suddivisi a loro volta in open (aperti a tutti) e femminili (riservati solo alle ragazze).

La Regione da cui arriva il maggior numero di giocatori è la Lombardia, con 253 concorrenti. Segue l’Emilia-Romagna (166), la Toscana (106) e il Lazio (105). Poi Veneto, Piemonte, Sicilia e Sardegna. Le ragazze sono in totale 248: anche questo è un record assoluto (il 18 per cento del totale).

Come accennato, i numeri di questa manifestazione giovanile sono un riflesso dei numeri record raggiunti dagli scacchi in questi ultimi anni: già a metà giugno, ad esempio, è stato superato il primato storico di tesserati alla FSI; 21.308, che era già superiore di oltre 5.000 unità al primato precedente, risalente al 2018. Ma si calcola che in Italia, alla scacchiera o sulle piattaforme internet, i giocatori appassionati siano almeno 300 mila, tra cui personaggi famosi come Neri Marcoré, Marco Liorni, Flavio Parenti, Roberto Vecchioni, il trapper Tedua e molti altri.

I Campionati italiani giovanili di scacchi avranno un forte impatto anche sul territorio: tra giocatori, accompagnatori e familiari si può calcolare che almeno 2.500 persone affolleranno alberghi, residenze, bar e ristoranti di Salsomaggiore e Tabiano Terme, portando un grande beneficio turistico in un periodo dell’anno in cui il turismo termale è in stasi.

“Siamo felici di ospitare a Salsomaggiore i ragazzi under 18 che fino al 6 luglio disputeranno i Campionati Giovanili Italiani di scacchi – ha dichiarato Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore Terme -. Come già ampiamente dimostrato in questi mesi, Salsomaggiore si presta ad essere cornice di eventi sportivi di qualità e di caratura nazionale ed internazionale. In un’ottica di rilancio della nostra cittadina termale stiamo lavorando in sinergia con i diversi assessorati ed uffici per portare sul nostro territorio sempre più persone”.

“Un grande in bocca al lupo alle migliaia di ragazzi e ragazze che in queste settimane saranno impegnate nel torneo di scacchi: uno sport che richiede grande concentrazione ed attenzione; eventi come questo possono fare da volano anche per i nostri giovani che, incuriositi, possono così avvicinarsi alla pratica degli scacchi – ha concluso Musile Tanzi”.