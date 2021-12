Sciopero generale del 16 dicembre: hanno aderito 256 su 398 dipendenti di turno della Tep

Per applicazione di quanto previsto all’art. 5 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si rende pubblico che, su un organico in forza di 530 dipendenti, negli orari di svolgimento dello SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE proclamato dalle Confederazioni Sindacali CGIL E UIL per GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021, i turni di servizio in vigore interessati dallo sciopero prevedevano la presenza di n. 398 agenti; di questi, 256 hanno partecipato allo sciopero.

Le trattenute per sciopero ammontano a € 16.485.

Tep S.p.A.