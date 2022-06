San Secondo, “Tutti pazzi per la Fiera di Luglio”: un fine settimana con musica e ottimo cibo

Organizzata dalla Contrada Prevostura con il patrocinio del Comune, sta per prendere l’avvio “Tutti pazzi per la Fiera di Luglio”, la due giorni di eventi, musica e appuntamenti enogastronomici in programma per sabato 2 e domenica 3 luglio a San Secondo Parmense.

Il programma prevede, per sabato 2 luglio, dalle ore 19 la cena con piatti tipici, torta fritta e salumi, tortelli di erbetta, grigliata e lumache in piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. All’interno della manifestazione si rinnova inoltre l’evento “Musica in Castello”, tornando ad essere ospitato nella coinvolgente location della Rocca dei Rossi: il gruppo dei “Rione Junno” si esibirà a ritmo di pizzica, a seguire la tribute band degli 883 “Sempre Noi”.

Il programma di domenica 3 luglio prevede il debutto della web radio “Radio Bassa Parmense” in diretta per tutto il giorno da piazza Mazzini, mentre alle ore 17 si svolgerà sempre in piazza Mazzini il concerto della banda Vito Frazzi, con il saggio musicale a conclusione del progetto “Musica per Tutti”; a seguire un concerto di musica leggera, pop-rock italiana e internazionale. Sia il saggio che il concerto saranno guidati dal Maestro Erik Zavaroni. Lo stesso appuntamento con la cena del sabato si rinnova a partire dalle 19 anche per la serata di domenica, sempre in piazza Mazzini, con l’arricchimento dell’intrattenimento targato “Barakka Night”, con Rubio Loco e Anto Dj.

Inoltre per tutta la giornata di domenica si svolgerà in piazza Martiri della Libertà il mercatino dell’antiquariato a cura della ProLoco.