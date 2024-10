Sempre 25 Novembre, Women CGIL Parma: raccolta fondi contro la violenza di genere

Riparte in tutte le sedi CGIL sul territorio e nei luoghi di lavoro, la raccolta fondi SEMPRE 25 NOVEMBRE in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con questa semplice ma concreta azione Women CGIL Parma si impegna, coinvolgendo le lavoratrici e i lavoratori in modo fattivo per sostenere il Centro Antiviolenza di Parma, fondamentale presidio di tutela e opportunità di riscatto per tutte le donne e i loro figli che fuggono da situazioni di violenza e sopruso domestico.

Già in questi giorni è possibile dare il proprio contributo, con un’offerta minima di 2 euro, al CAV: sostenerlo significa contribuire al cambiamento del paradigma sessista che continua a vittimizzare le donne, impedendo di fatto un’evoluzione in senso paritario della nostra società. Il ricavato della raccolta sarà consegnato il 25 novembre alla Presidente del Centro Antiviolenza.

È possibile per tutte e tutti rimanere aggiornati sull’iniziativa seguendo la pagina Facebook @Women CGILParma. Per contribuire alla raccolta è sufficiente rivolgersi a delegate e delegati sindacali oppure alla categoria di riferimento o alla sedi CGIL e SPI su tutto il territorio provinciale.