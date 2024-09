Servizio Civile Regionale 2024: 12 ragazzi nei Comuni di Parma e Montechiarugolo

L’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi e l’Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Montechiarugolo Francesca Tonelli hanno accolto, questa mattina in Municipio, le ragazze e i ragazzi che partecipano al Servizio Civile Regionale 2024.

Dodici giovani, selezionati attraverso un avviso pubblico, che, per undici mesi, avranno la possibilità di fare un’interessante esperienza di cittadinanza attiva e di partecipazione in ambito socio-culturale, nei Comuni di Parma e Montechiarugolo.

Nell’ambito del Servizio Civile Regionale, il Comune di Parma (Ente titolare) e il Comune di Montechiarugolo hanno realizzato “Costruttori di futuro”, il co-progetto che si propone di incentivare la partecipazione alla vita comunitaria dei giovani e delle giovani e che prende avvio proprio oggi.

L’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi ha commentato: “La partecipazione come Ente titolare al bando di Servizio Civile regionale è nata dalla volontà di rendersi interpreti diretti di azioni volte a favorire l’impegno giovanile e si allinea al grande lavoro di candidatura a Parma Capitale dei Giovani per il 2027. La Regione, portatrice di risorse e progettualità, e il Comune di Montechiarugolo come partner ci hanno permesso di rendere fattiva anche questa iniziativa dedicata alla nostra comunità giovanile”.

“Il servizio civile rappresenta una porta aperta verso tante opportunità di crescita personale ed arricchimento di conoscenze per le nostre ragazze e i nostri ragazzi – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Montechiarugolo, Francesca Tonelli – Mettersi a disposizione della Comunità, con un’esperienza di questo tipo, li aiuterà a sviluppare competenze trasversali che potranno essere utili quando entreranno nel mondo del lavoro. È per questo motivo che il nostro Comune si è reso disponibile – unico in tutta la provincia di Parma insieme al Comune capoluogo – ad ospitare quattro giovani, che affiancati e coadiuvati dal nostro personale comunale, potranno mettersi in gioco in questo nuovo percorso”.

Il Comune di Parma ospita otto ragazze e ragazzi, quattro a Palazzo del Governatore, due in Biblioteca Civica e due in Biblioteca Pavese; il Comune di Montechiarugolo ospita quattro ragazze e ragazzi, due a Palazzo Municipale e due al Centro Polivalente “Pasolini”-biblio-ludoteca comunale.

“Costruttori di futuro” si colloca all’interno del percorso di candidatura di Parma Capitale dei giovani 2027, unica città italiana tra le cinque finaliste.