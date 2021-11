Si è tenuta la Giornata Ecologica del quartiere Cortile San Martino

Nell’ambito del calendario degli eventi della SERR2021 si è svolta nello scorso fine settimana una giornata ecologica in via San Leonardo, nel quartiere Cortile San Martino. Una piazzola temporanea per la raccolta dei rifiuti ingombranti è stata allestita nell’area pubblica di parcheggio nei pressi di una delle 8 ecostation comunali che, insieme alle 5 miniecostation, costuituiscono il sistema di flessibilità della raccolta porta a porta. Durante la giornata ecologica è stato possibile conferire i propri rifiuti ingombranti, ritirare i sacchi della raccolta differenziata porta a porta, ottenere informazioni sull’utilizzo della ecostation e altro materiale divulgativo.

Eventi di “clean up” come questo servono a chiudere il cerchio in materia di rifiuti in quanto, dopo la riduzione alla fonte, il riuso dei beni ancora funzionanti, abbiamo la raccolta e il riciclo dei rifiuti prodotti.

La giornata ecologica voleva sensibilizzare e mostrare in concreto ai cittadini il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti, avvicinando simbolicamente il servizio agli utenti.

La corretta raccolta dei rifiuti è un impegno che può e deve essere portato avanti ogni giorno.

Ecco una sintesi dei servizi che il Comune e Iren mettono a disposizione:

– 4 Centri di Raccolta https://servizi.irenambiente.it/index.php/centri-di-raccolta/

– Ecostation e miniecostation https://www.comune.parma.it/ambiente/ecostation-e-miniecostation.aspx

– Isola interrata di p.le Bertozzi https://www.comune.parma.it/notizie/news/2020-10-01/it-IT/Nuova-isola-ecologica-interrata-in-pzle-Bertozzi-1.aspx

– Ritiro gratuito ingombranti a domicilio https://servizi.irenambiente.it/index.php/ritiro-rifiuti-ingombranti/

– Microraccolta materiali contenenti amianto https://www.comune.parma.it/notizie/news/2021-08-04/it-IT/Micro-raccolta-di-amianto-1.aspx

– Centro del Riuso https://www.comune.parma.it/ambiente/Centro-del-riuso-2.aspx

– Sconti TARI per chi dona le proprie eccedenze alimentari o per chi pratica il compostaggio domestico dei rifiuti vegetali

Scaricando l’APP ECOIREN sul proprio smartphone è possibile avere tutte le informazioni direttamente dal proprio cellulare, prenotare il ritiro ingombranti a domicilio o fare segnalazioni.

Per ogni dubbio è poi possibile contattare il numero verde del Customer Care di Iren 800.212.607 o recarsi presso il Punto Ambiente di strada Margherita

Il nostro viaggio verso le “Comunità Circolari” prosegue ogni giorno.