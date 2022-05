Sicurezza, Effetto Parma: “Assumeremo 100 nuovi vigili in 5 anni”

Il tema della sicurezza in città è sempre stato una priorità per Effetto Parma: oltre 10 milioni ogni anno investiti per la Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana, l’istituzione di una pattuglia ciclistica locale, la stretta cooperazione con comunità e associazioni sul territorio. Tutte azioni volte a garantire una sicurezza partecipata, così da promuovere una cultura del rispetto delle regole che non viva solo di dura repressione, ma di educazione e scambio. Con la stessa filosofia è stato intensificato il progetto Gruppi controllo di Vicinato, collaboratori impegnati per il controllo del territorio, e sono state installate nuove telecamere per un totale di circa 400 punti di osservazione.

Tutte queste iniziative sono incasellate in un percorso che abbiamo intenzione di proseguire: abbiamo intrapreso un iter di assunzioni nel 2020, assumendo 40 vigili negli ultimi 3 anni. La nuova sfida saranno 20 poliziotti municipali all’anno per 5 anni, un totale di 100 nuovi vigili che permetterà al corpo di polizia di arrivare ad un organico adeguato alla complessità della città. Con lo stesso obiettivo abbiamo identificato l’ex Scalo Merci di viale Fratti per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale, un progetto di recupero e valorizzazione che è al tempo stesso azione concreta per la sicurezza. Con un organico rinforzato e una nuova sede potranno crescere le attività di presidio del territorio, aumentando la sicurezza dei parmigiani.

Effetto Parma