Sicurezza, Lori (Pd): “Dalla Regione risorse a Parma grazie alla collaborazione con i Comuni”

“La Regione in questa legislatura ha sottoscritto 124 accordi di programma con i comuni e investito 11,4 milioni di euro per cofinanziare progetti di sicurezza urbana integrata come previsto dalla LR 24/2003”.

Lo dice l’assessora regionale e candidata al Pd Barbara Lori che poi fa il punto della collaborazione con il Comune di Parma e quelli della provincia: “Una collaborazione particolarmente fruttuosa, che ha consentito di attivare diversi progetti e sperimentare nuove forme di presidio e prevenzione nei vari contesti. Dall’attivazione di video sorveglianza al controllo di vicinato, fino alla collaborazione con varie associazioni per il rafforzamento della sicurezza urbana”.

Il solo Comune di Parma ha ottenuto oltre 300.000 euro per il progetto ‘legalità e coesione’ attivato nel 2022 e 2023 nel quartiere San Leonardo e ulteriori risorse per l’Oltretorrente nel 2024: “Tutti progetti che mirano a prevenire e contrastare fenomeni che rendono insicuri alcuni contesti attraverso un mix di azioni, dalla presenza degli street tutor a nuove forme di illuminazione e videosorveglianza, con il coinvolgimento di associazioni, attività commerciali, soprattutto pubblici esercizi, e cittadini – spiega Lori”.

“C’è naturalmente ancora molto da fare, bisogna rafforzare le risorse messe a disposizione per far sì che il territorio sia un luogo sicuro sono ogni profilo, con investimenti di rigenerazione utili anche a migliorare le condizioni di vivibilità e favorendo la massima integrazione tra le forze di polizie e fra queste e i cittadini e le attività commerciali”.