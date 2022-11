Sihem ben Abdelafou zeaiter (FdI): “Meloni premier è un messaggio di speranza a tutte le donne”

Sono ormai giorni che il nuovo governo è stato formato ed a capo di questo si trova per la prima volta nella storia italiana una donna, Giorgia Meloni.

Una donna ed una madre è riuscita a raggiungere un obiettivo estremamente importante e a coronare dopo anni di politica, un sogno che agli occhi di molti, era reputato traguardo irraggiungibile.

Si tratta di un evento storico e sicuramente memorabile, un messaggio chiaro a numerose donne: tutto è possibile, basta avere grinta, pazienza e perseveranza!

La nuova Italia è sotto gli occhi di tutti, le testate giornalistiche internazionali hanno parlato chi più chi meno della scelta fatta da gran parte degli elettori italiani.

Questi riflettori dovranno spronare il nuovo primo ministro a fare scelte coerenti e responsabili affinché la fiducia dei cittadini non venga persa.

L’Italia come il resto del mondo sta affrontando un periodo di crisi economica, sociale e culturale che ha portato gli abitanti a riversarsi nelle piazze e dar voce ai tormenti e alle difficoltà alle quali non riescono più a far fronte.

I rialzi dei prezzi, gli sbarchi non monitorati e le scuole sempre più testimoni di episodi violenti hanno alimentato un insofferenza durata ormai da anni.

Sicuramente le scelte del nuovo vertice dovranno riequilibrare la posizione italiana in Europa e a ristabilire i rapporti con i paesi del sud mediterraneo in modo da affrontare assieme il problema degli sbarchi.

Sarà importante attivare norme e programmi per poter gestire i rincari e la crisi del coronavirus.

Ci auguriamo che questo governo possa rispondere in modo concreto alle esigenze e alle difficoltà che le famiglie italiane sono destinate ad affrontare e che l’Italia possa tornare a crescere e a riportare i nostri giovani a sognare di un futuro prospero e pieno di opportunità.

Sihem ben Abdelafou zeaiter, FDI Parma