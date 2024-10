Sissa Trecasali, fanno spesa al supermercato senza pagare: denunciata coppia di 40enni

I Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali, alcuni giorni fa hanno denunciato in stato di libertà una coppia di 40enni, residente in un comune della bassa, perché ritenuti i presunti autori del furto avvenuto in un supermercato del paese.

Entrano nel supermercato come clienti qualunque, ripongono alcuni prodotti nel carrello, e riempiono un borsone con altri generi alimentari ed approfittando della confusione che spesso si genera alle casse sono usciti pagando solo i prodotti contenuti nel carrello. I Carabinieri, in servizio perlustrativo, li hanno notati all’esterno del supermercato e dopo averli controllati li hanno trovati in possesso di generi alimentari per un valore di circa 90 euro, non pagati. Coppia di 40enni denunciati per furto.

Era l’ora di pranzo, quando il personale della locale Stazione Carabinieri, di pattuglia nel centro cittadino, ha notato un uomo ed una donna che, appena usciti da un supermercato con il carrello della spesa ed un borsone pieno di generi alimentari, si affrettava a raggiungere la propria auto parcheggiata nelle vicinanze. Alla vista della pattuglia, in tutta fretta, hanno scaricato il contenuto del carrello nel bagagliaio, cercando di sottrarsi al controllo. Questo atteggiamento ha destato non pochi sospetti nei militari che dopo aver bloccato l’auto hanno proceduto al controllo della coppia.

Dal controllo dello scontrino fiscale in loro possesso è emerso che molti degli articoli presenti all’interno del veicolo non erano stati pagati, inoltre, c’erano alcuni prodotti privi della confezione, quindi di ancor più dubbia provenienza.

Presi contatti con il responsabile del supermercato, acquisite le immagini di video sorveglianza e sentiti alcuni testimoni, i Carabinieri hanno ricostruito così la dinamica degli eventi di quel giorno, la tecnica era semplice ma efficace, con alcuni prodotti nel carrello e altri in un borsone, hanno approfittato della confusione alle casse e sono usciti pagando un conto molto più leggero.

Al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, la coppia, già resasi protagonista di analoghe imprese nel territorio della provincia di Parma, è stata denunciata alla Procura della Repubblica perché ritenuta responsabile di furto aggravato in concorso.

La merce oggetto di furto recuperata dai Carabinieri è stata restituita all’avente diritto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma