Sopralluogo Nucleo Vigilanza Commerciale e Vigilanza Edilizia: scoperti un abuso edilizio e uno commerciale

A seguito di segnalazione, si è svolto un sopralluogo dal Nucleo Vigilanza Commerciale congiuntamente al Nucleo Vigilanza Edilizia ed al Tecnico Comunale presso un’attività commerciale della zona Est della città. L’esposto lamentava un ampliamento di superficie di vendita con opere edilizie abusive.

Gli agenti, coadiuvati dal tecnico comunale del Settore Controllo Abusi, hanno accertato all’interno dell’immobile il cambio di destinazione d’uso, oltre all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, in assenza di titoli abilitativi. Dal punto di vista commerciale è stata anche accertata l’assenza della certificazione di inizio attività per apertura di una media struttura di vendita (art.8 comma 1 del D.Lgs. n.114/98).

Il titolare dell’attività a fronte di una superficie di vendita di mq. 325.61 ne aveva dichiarati in SCIA 249.51 per l’apertura di un negozio di vicinato, dichiarando i locali ad utilizzo magazzino. Il titolare è incorso così in una sanzione amministrativa che ammonta da € 2582,00 a € 15493,00 (art.22 comma 1 e 6 del D.Lgs. n. 114/98) e che, nel caso specifico, è stata ridotta al pagamento di € 5164 euro.