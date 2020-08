“Soragna Borgo Attivo” candida a sindaco Silvia Paroni

E’ Silvia Paroni la candidata a sindaco di Soragna del gruppo civico “Soragna Borgo Attivo”.

E’ lo stesso Soragna Borgo Attivo a dare la notizia: “Alle prossime elezioni amministrative del 20 e del 21 settembre Soragna Borgo Attivo sarà presente con una propria lista civica, con cui proporremo alla cittadinanza il nostro programma e le nostre idee per il paese.

Vogliamo che Soragna ritorni ad essere il borgo della socialità e della convivialità, riscoprendo la bellezza della piazza come luogo di incontro, la spensieratezza dei bambini e dei nonni al parco, le passeggiate a piedi ed in bici lungo percorsi sicuri e segnalati.

Siamo convinti che il territorio sia dei cittadini e che chi amministra la nostra comunità abbia il dovere di agire con l’unico intento di perseguire il bene pubblico; vogliamo per questo impegnarci per restituire il territorio comunale ai propri abitanti…far ritrovare la voglia di vivere Soragna e riscoprire le sue bellezze.

Iniziamo oggi a farvi conoscere la nostra squadra e lo facciamo partendo dal candidato sindaco: Silvia Paroni.

Silvia ha 35 anni, è mamma, lavora nella pubblica amministrazione ed è consigliere comunale di minoranza uscente.

Per noi è un onore e un piacere lavorare con lei, che in questi cinque anni ha accumulato esperienza sulla macchina comunale e sulle problematiche del nostro paese.”

Il Pd Soragna sosterrà “Soragna Borgo Attivo”.

Lo scrisse già a febbraio sulla sua pagina Facebook: “Il PD locale non ha mai nascosto di sostenere ed appoggiare il progetto civico ‘Soragna Borgo Attivo’. Come PD siamo orgogliosi e fieri di avere contributo alla nascita di questo gruppo civico, composto da giovani preparati e pronti ad impegnarsi in prima persona, capaci di ascoltare ed accogliere le istanze dei cittadini e proporre loro soluzioni, anche attraverso un programma fatto di punti concreti e proposte innovative. Per lasciare spazio a questi giovani motivati, che riteniamo sarebbero eccellenti amministratori per Soragna, noi esponenti del PD abbiamo deciso di farci da parte e non candidarci.”