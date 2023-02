Sorpreso a orinare in Pilotta aggredisce gli agenti della Polizia Locale: denunciato

Un trentenne, senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre orinava contro il palazzo della Pilotta dagli agenti della Polizia Locale, qualche giorno fa. L’uomo si trovava in prossimità del monumento a Giuseppe Verdi quanto è stato intercettato dagli uomini di una pattuglia impegnata in attività di controllo del territorio.

Dagli accertamenti effettuati, si tratta di un trentenne senza fissa dimora, ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Gli agenti gli hanno contestato atti contrari alla pubblica decenza, comminandogli una sanziona amministrativa. Il giovane, in evidente stato di ebrezza, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, attirando l’attenzione dei passanti.

Non solo, ha assunto un comportamento minaccioso nei confronti degli operatori della polizia locale, spingendosi a spintonarli per sottrarsi al controllo. Gli uomini di via del Taglio, con prontezza, sono riusciti a bloccarlo, tutelando così la sua incolumità e quella degli operatori stessi. Il trentenne è stato, quindi, condotto negli uffici di strada del Taglio per essere foto segnalato ed indagato per i reati di resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre ad essere ulteriormente sanzionato per ubriachezza molesta.