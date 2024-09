Sorpreso dalle telecamere mentre ruba dal distributore automatico di un liceo: denunciato

Entra di notte in un liceo della città, forza uno dei distributori automatici di bevande asportando il denaro contante. Il sistema di allarme lo mette in fuga impedendogli di scassinare il secondo. Le video camere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena ed a riconoscere il presunto autore sono stati i Carabinieri di Parma Centro.

*******

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne italiano per il reato di furto aggravato.

L’episodio risale a pochi giorni fa quando un italiano di 52anni, dopo aver forzato una porta secondaria, si è introdotto in un liceo della città svaligiando il distributore automatico di bevande.

Dopo la denuncia sporta dal Dirigente scolastico, i Carabinieri hanno dato il via alle indagini, acquisendo in primis le registrazioni del sistema di video sorveglianza.

Le telecamere di fatto hanno ripreso l’intera scena, immortalando il presunto autore, nel momento in cui effettuava il sopralluogo all’estro dell’edificio scolastico, nel momento del suo ingresso mediante forzatura di una porta, fino a quando ha sventrato uno dei distributori automatici riuscendo a prelevare l’intero incasso. L’attivazione del sistema di allarme anti intrusione ha poi messo in fuga il 52enne, che seppure ha tentato non è riuscito a prelevare l’incasso da un secondo distributore, sul quale lasciava evidenti segni del suo passaggio.

I Carabinieri hanno analizzato fotogramma dopo fotogramma, confrontandoli con le foto acquisite dai vari sistemi informativi a disposizione, riuscendo così a dare un nome e un cognome all’autore.

Acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri di Parma Centro, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana il 52enne italiano, dimorante a Parme e gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile, del reato di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma