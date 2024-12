Sospesa la licenza di somministrazione a un locale di via del Taglio per 15 giorni, dopo i fatti di sabato scorso

La Polizia di Stato di Parma, con provvedimento del questore (ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S), ha sospeso la licenza amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni a un esercizio pubblico di via del Taglio, ritenuto luogo pericoloso per la sicurezza e l’ordine pubblico della città.

Nella notte fra il 14 e il 15 dicembre scorso era intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti, su richiesta del 118, perché alle prime luci dell’alba di domenica mattina era stato segnalato un ragazzo colto da malore.

Sul posto erano presenti gli amici del ragazzo che aveva assunto della sostanza stupefacente e del personale del 118 impegnato a soccorrerlo.

Dalle successive indagini scaturite dalla vicenda è stato appurato che, all’interno del locale, il ragazzo aveva inalato della sostanza cedutagli da uno sconosciuto, sempre all’interno del circolo.

Né il proprietario né i suoi dipendenti avevano allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e il 118 per il soccorso del malcapitato.

L’esercizio di via del Taglio già in passato era stato destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto teatro di gravi episodi di violenza e quale luogo abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Inoltre è stato riscontrato la violazione e l’elusione della normativa in tema di esercizi pubblici da parte del titolare del circolo privato.

Alla luce della gravità dell’episodio, che ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato quindi adottato il provvedimento, stato notificato oggi, per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Sono in corso indagini per identificare i soggetti coinvolti nell’ultimo episodio.