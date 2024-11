“Only Show Comic Cabaret” domenica 10 novembre a Fidenza e Busseto con i comici di Zelig e Colorado 

Torna puntualmente come ogni anno lo spettacolo con finalità benefiche organizzato dall’associazione Fidenza for Children che – grazie al doppio evento nella stessa giornata di domenica 10 novembre prima a Fidenza e subito dopo a Busseto – contribuirà a finanziare importanti progetti legati alla maternità in Madagascar.

Sala parto, corso di formazione, pianificazione familiare, sono parte dei progetti voluti per l’ospedale di Vohiday (Madagascar) di cui l’associazione Fidenza for Children Odv è sostenitrice diretta e garante dei finanziamenti.

“Only Show Comic Cabaret ” sarà uno spettacolo teatrale che garantirà divertimento e risate assicurate e vedrà la presenza di quattro artisti provenienti dalle trasmissioni cult come Zelig e Colorado: Gianluca Deangelis, diventato celeberrimo insieme a Marta Zoboli con il loro Speed date; Andrea di Marco, ora su Paperissima Srint come capo del Movimento di Liberazione Ligure; Gianluca Impastato (30 anni fotomodello) e Giorgio Verduci, l’uomo con la mazza da baseball.

Il tutto presentato da un altro artista di Colorado: Rino Ceronte coadiuvato da Cristina Amarù, splendida interprete del burlesque internazionale.

Appuntamento alle 16 al Teatro Magnani di Fidenza e alle 21 al Teatro Verdi di Busseto.

Ulteriori particolari del progetto ed informazioni dell’evento sul sito www.fidenzaforchildren.org o al numero 340/5233789 (responsabili ODV).