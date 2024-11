Sport, Matteo Daffadà (Pd): “Dalla Regione fondi per gli eventi dilettantistici di Parma”

“Esprimo grande soddisfazione per quelle realtà che hanno ottenuto i finanziamenti dal bando regionale dedicato all’organizzazione di manifestazioni sportive con oltre 80.000 euro di contributi per sei eventi dilettantistici del nostro territorio – afferma il consigliere Daffadà –“.

“Si tratta della Festa per lo Sport per tutti della Uisp, della Tartufo Trail Ranning, della Mezza Maratona organizzata da Cus Parma, dell’ottava edizione della Parma Marathon, del torneo giovanile di baseball e softball Due Torri e di Handbike Parma. Sono particolarmente felice – dice Daffadà – per il contributo alla Handbike, una manifestazione inclusiva che ho visto nascere e che pur essendo solo alla seconda edizione, ha ottenuto un grande successo e incarna perfettamente il valore di uno sport aperto a tutti”.

“La Regione ha dimostrato con i fatti la volontà di investire sullo sport come motore di socialità e salute, dall’attività di base alle grandi manifestazioni, alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Conosco personalmente le associazioni beneficiarie di questi fondi e so quanto, pur operando in modo volontario, riescano ad agire e organizzare con dedizione, passione e professionalità”.