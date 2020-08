Storie Prodigiose: musica, letteratura, teatro e sperimentazione al Labirinto della Masone

Dopo il successo del primo appuntamento con Paolo Angeli, prosegue al Labirinto della Masone Storie prodigiose, la rassegna estiva di cinque appuntamenti che, attraverso una selezione artistica eclettica e progetti che sperimentano nuovi linguaggi, trascende i confini tra le forme d’arte.

Venerdì 7 agosto sarà la volta della performance di Max Collini (Offlaga Disco Pax): Max Collini legge l’indie. Collini conosce la scena indipendente da molto tempo. L’ha osservata da vicino cambiare, raggiungere il grande pubblico, tra meriti, contraddizioni e qualche tradimento. Max Collini legge l’indie è un progetto scanzonato e a tratti presuntuoso. L’inconfondibile voce cantilenante recita, legge, racconta i testi, della scena indie dell’ultimo decennio.

Una riflessione ironica sul passaggio tra generazioni di cantautori, una lettura del presente che non nasconde un poco di malinconia e di invidia per chi ce l’ha fatta, ammirazione per chi vorrebbe farcela e comprensione per chi non ce la farà mai.

Un gioco importante quello che Collini presenta al Labirinto, una riflessione divertita e divertente, capace di lasciare un po’ di amaro in bocca.

Gli appuntamenti si svolgeranno nella grande e suggestiva piazza posta nel cuore del dedalo di bambù, dove gli spettatori, all’ombra della piramide e circondati dai porticati, potranno immergersi nell’atmosfera unica e senza tempo che permea il labirinto.

La rassegna è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Ufficio Incredibile, il biglietto per ciascun incontro ha il costo di 10 euro e consente anche l’accesso al labirinto di bambù.

I posti sono limitati perciò è vivamente consigliato l’acquisto del biglietto prima di ciascun evento su https://shop.francomariaricci.com/storie-prodigiose.html o presso la biglietteria del Labirinto della Masone negli orari di apertura.

Questo il calendario completo degli eventi:

31 luglio, ore 21.30: Paolo Angeli

7 agosto, ore 21.30: Max Collini – Max Collini legge l’indie

14 agosto, ore 21.30: Lili Refrain

21 e 28 agosto: Lo specchio di Borges di Massimiliano Finazzer Flory. Ore 19:30 e replica alle 22:15

Informazioni e biglietti

Labirinto della Masone, Strada Masone 121, Fontanellato, Parma

Tel. 0521827081

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/738864713547984/?notif_t=plan_user_invited¬if_id=1594369597760197

Mail: eventi@francomariaricci.com

Biglietti disponibili su https://shop.francomariaricci.com/storie-prodigiose.html

Ristorante Al Bambù e Hosteria – Email: info@ristorazionelabirinto.it