Successo per le giornate di formazione sui bandi 2025 di Fondazione Cariparma, Oltre 1000 le realtà intercettate

Per il secondo anno consecutivo si sono tenuti gli Open Days sui Bandi di Fondazione Cariparma.

L’edizione 2025 – che conta uno stanziamento record di 22 milioni di euro – ha visto una significativa novità: oltre alle 20 sessioni laboratoriali organizzate il 16 gennaio presso la sede di Palazzo Bossi Bocchi, il 9 gennaio è stata realizzata una presentazione generale dei nuovi bandi alla Dallara Academy, che ha riscosso una grande partecipazione di pubblico e che conferma il mandato di Fondazione a presidio dell’interno territorio parmense, con la stessa centralità riservata alla città.

Sono state oltre 1000 le realtà intercettate e circa 300 i partecipanti ai due appuntamenti volti a orientare i beneficiari all’individuazione dei bandi più idonei alla realizzazione dei loro progetti.

Un’occasione di incontro e scambio per dipanare dubbi e rispondere alle criticità. Ridurre le diseguaglianze, rafforzare le istituzioni e le persone, accompagnare le trasformazioni del territorio sono le priorità stabilite dal Piano strategico 2024-2027, che ha definito quattro linee di azione utili al raggiungimento degli obiettivi strategici: Società e Sfide per il Welfare, Trasformazioni Urbane e del Territorio, Sviluppo del Capitale Umano e Innovazione, Sostegno (R)Esistente.

Proprio nell’ambito delle quattro linee di azione sono inseriti gli 11 nuovi bandi 2025: “Generare conoscenza per crescere insieme”, “Avere cura di chi cura”, “Comunità sostenibili”, “PAT.TO per il territorio”, “Sviluppo del capitale umano e innovazione”, Competenze plus, “Rotte sostenibili”, “Play, learn, grow!”, “Sostegno (R)Esistente, “Sessione Erogativa generale e la nuova Sessione Erogativa per Eventi”.

“L’edizione 2025 vede la riconferma di tutti i bandi presentati lo scorso anno con l’aggiunta di uno strumento erogativo per gli eventi. Per la prima volta abbiamo deciso di organizzare una giornata di formazione anche in provincia, siamo molto soddisfatti della grande partecipazione di pubblico che ha fatto registrare e ringraziamo Fondazione Caterina Dallara per l’ospitalità e la collaborazione nell’organizzazione. Rafforzare la nostra comunità e sostenere percorsi di innovazione sono i nostri obiettivi primari, per questo continueremo ad utilizzare in modo sinergico tutti gli strumenti a nostra disposizione fornire risposte concrete ai bisogni della comunità” – ha dichiarato Donatella Aimi, vice direttrice generale di Fondazione Cariparma e responsabile dell’area interventi istituzionali.

“Proseguiamo sulla strada tracciata dalla programmazione strategica pluriennale 2024-2027 – ha commentato il presidente Franco Magnani – un’impostazione che fa dell’ascolto e del dialogo con gli attori del nostro territorio il suo punto di forza. La nostra Fondazione ha intrapreso una strada nuova, di cui siamo molto orgogliosi, perché il percorso di accompagnamento che offriamo ai nostri stakeholder nella fase di sviluppo dello loro idee, è stata accolto con entusiasmo e sta dando i frutti che speravamo, contribuendo al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile del nostro territorio sempre più coerente e funzionale a rispondere ai bisogni reali della nostra comunità”.

I laboratori sono stati condotti dai quattro referenti delle Linee di Azione: Ilaria Conti, per Trasformazioni Urbane e del Territorio, Andrea Passera per Società e Sfide per il Welfare, Alessandro Mora per Sostegno (R)Esistente e Gino Cimoli per Sviluppo del Capitale Umano e Innovazione.

Lo staff di Fondazione resta ugualmente contattabile nelle modalità indicate sul sito www.fondazionecrp.it.