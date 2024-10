Teatro di Ragazzola: sabato 2 novembre “Totò e Vicé” con Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Totò e Vicé

di Franco Scaldati

regia ed interpretazione Enzo Vetrano e Stefano Randisi

disegno luci Maurizio Viani

costumi Mela Dell’Erba

tecnico luci e audio Antonio Rinaldi

produzione Le Tre Corde, Compagnia Vetrano-Randisi

Artisti di straordinaria sensibilità, giganti del Teatro italiano, Enzo Vetrano e Stefano Randisi fanno della dialettica e del confronto l’espressione della loro poetica, con un sodalizio che dura da quasi cinquant’anni. Più volte ospiti del Teatro di Ragazzola, vi ritornano con lo spettacolo “Totò e Vicé” sabato 2 novembre alle ore 21.15.

Da tempo Vetrano e Randisi hanno incontrato la poesia di Franco Scaldati e soprattutto di Totò e Vicé, i teneri e surreali clochard protagonisti del gioiello drammaturgico di Franco Scaldati, definito il “Beckett siciliano”. Con la carica di tutta la loro forza scenica, si sono subito specchiati nelle loro parole, gesti, pensieri, giochi. Totò e Vicé sono legati da un’amicizia reciproca assoluta, vivono di frammenti di sogni che li fanno stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.

“Abbiamo conosciuto Franco Scaldati a Palermo, alla fine degli anni ’70. Nel 1977 avevamo affittato due locali a pochi passi di distanza, dove lavoravamo quotidianamente e presentavamo i nostri lavori al pubblico che ci seguiva. Nel 1979 ci trasferimmo in Emilia-Romagna; per lungo tempo ci siamo perduti di vista con Franco, anche se seguivamo da lontano il suo lavoro. Poi, nel 2007, per un omaggio alla memoria di Leo De Berardinis, ci venne il desiderio di leggere alcuni frammenti di “Totò e Vicé”, e così, in un capannone industriale alla periferia di Bologna, le sue parole scritte in un palermitano stretto ma altamente poetico cominciarono a toccare il cuore di un pubblico che si trovò spiazzato e affascinato”.

Il testo è stato riadattato e portato a una maggiore comprensibilità dai due interpreti che dichiarano: “Fu per noi una rivelazione: quei dialoghi sembravano scritti per noi, li percepivamo come qualcosa che apparteneva alla nostra vita, alla nostra storia, al nostro sentire. E così – anche grazie all’esortazione di Franco Quadri, che venne a incontrarci al termine di una recita della tournée di “Fantasmi” – cominciammo l’avventura di Totò e Vicé, che dura da molti anni e continua ancora, uno spettacolo che ha girato tutta l’Italia, e non solo.

Siamo stati per ben due volte a Pechino, dove lo spettacolo ha avuto un successo strepitoso, a conferma che la poesia di questi due personaggi arriva a tutti. La cosa bella è che, anche dopo il debutto, Scaldati continuava a inviarci “pizzini” con nuove frasi, dicendoci: se vi piacciono potete usarle… regali meravigliosi che diventavano subito nuovi dialoghi dello spettacolo”.

sabato 2 novembre ore 21.15

