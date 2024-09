Teatro Regio, al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione lirica, concertistica e Parma danza

4 cartelloni, 27 titoli, 81 appuntamenti sono i numeri della Stagione 2025 del Teatro Regio di Parma.

La stagione avrà anche una nuova “veste” perché, in occasione dell’annuncio della stagione 2025 è stato svelato il redesign del brand e il nuovo stile visivo del Teatro Regio che sintetizza ed esprime il lavoro di analisi, elaborazione e confronto lungo sei mesi che ha portato all’ideazione di un brand system e di un nuovo stile visivo.

“Oggi la competizione a cui si offre il Teatro Regio di Parma pone sfide ulteriori – scrive Marco Tortoioli Ricci, fondatore e titolare di BCPT, – la conquista e la visibilità di pubblici più larghi, la formazione delle nuove generazioni, un’attività di supporto al rapporto con stakeholder e, non ultima, una ulteriore valorizzazione dell’identità della città e del territorio. Siamo partiti dal redesign del brand Teatro Regio di Parma per una maggiore distintività e contemporaneità, più forte leggibilità e una sintesi grafica che lo rendesse di più facile riproducibilità. Quindi, abbiamo lavorato a una identità visiva capace di farsi spazio in modo distintivo in scenari complessi.

“Da qui il progetto di un brand system grazie al quale abbiamo sviluppato un nuovo stile visivo. Al cuore del progetto si mette in scena quella che abbiamo chiamato ‘tipografia di scena’, composizione di tipografia espressiva e fotografia che ci mette in grado di caratterizzare i diversi cartelloni e le singole produzioni del Teatro con grande espressività”.

STAGIONE LIRICA

Giuseppe Verdi torna in stagione con Giovanna d’Arco nella nuova produzione firmata da Emma Dante, Il barbiere di Siviglia nell’allestimento di Pier Luigi Pizzi, La bohème con la regia di Marialuisa Bafunno nel progetto vincitore del bando under35 di Opera Lombardia, Andrea Chénier con la regia di Pier Francesco Maestrini.

Quattro le opere che compongono la Stagione Lirica, arricchita dal concerto sinfonico corale Regio196.

Michele Gamba e Alessandro Palumbo, George Petrou, Riccardo Bisatti, Francesco Lanzillotta, i direttori sul podio rispettivamente di Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra Senzaspine, Filarmonica di Parma, Orchestra Filarmonica Italiana, del Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani, e del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Parma, preparato da Massimo Fiocchi Malaspina.

Tra gli interpreti, Krzysztof Bączyk, Roberto de Candia, Luciano Ganci, Ruzil Gatin, Juliana Grigoryan, Saioa Hernandez, Maria Kataeva, Aleksei Kulagin, Gregory Kunde, Carlo Lepore, Alessandro Luongo, Davide Luciano, Nino Machaidze, Roberta Mantegna,

John Osborn, George Petean, Luca Salsi.



STAGIONE CONCERTISTICA

Anna Tifu e Giovanni Gnocchi con la Filarmonica Toscanini diretta da Joel Sandelson inaugurano la Stagione Concertistica, realizzata da Società dei Concerti di Parma in collaborazione con il Teatro Regio, nel primo dei sei concerti che, da febbraio a maggio, vedono protagonisti, Angela Hewitt, Alexander Gadjiev, Massimo Quarta, Enrico Dindo, Pietro De Maria, Richard Galliano, Sergio e Odair Assad.

PARMA DANZA

Cinque appuntamenti da febbraio a maggio con Compañia Antonio Gades, Alina Cojocaru, CCN/Aterballetto con la nuova creazione Glory Hall, Balletto di Roma con Otello in prima nazionale,

Béjart Ballet Lausanne.

REGIO YOUNG

12 titoli, oltre 20 appuntamenti per famiglie, scuole, bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Il piccolo Principe l’opera di Enrico Melozzi per i più piccoli, gli spettacoli di AsLiCo – Opera Education ispirati a Falstaff, Due della Compagnia Rodisio, Fortissime! di Valentina Scheldhoven Ciardelli e Anna Artesano sono le novità di Regio Young che torna con i suoi format più amati: Cartoons!, Opera meno 9, Imparolopera, Una notte all’opera

INCONTRI, LABORATORI, PROVE APERTE

Le prove aperte delle opere in cartellone, la VI edizione del workshop e del concorso Scrivere d’Opera, le introduzioni all’ascolto di Prima che si alzi il sipario, gli incontri, le classi aperte e le masterclass de La danza dietro le quinte.

Gli abbonati alla scorsa stagione (Lirica, Concertistica, Parma Danza) potranno esercitare la prelazione per l’acquisto del nuovo abbonamento dal 4 al 14 settembre 2024. A coloro che rinnoveranno l’abbonamento alla Stagione Lirica è riservato il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per l’opera Il barbiere di Siviglia, con una riduzione del 30%.

I nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 18 settembre 2024 presso la Biglietteria e dal 19 settembre 2024 su teatroregioparma.it.

I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione Lirica, della Stagione Concertistica e di Parma Danza saranno in vendita dal 23 ottobre 2024 presso la Biglietteria e dal 24 ottobre 2024 online su teatroregioparma.it

I biglietti di Regio Young per gli spettacoli per le famiglie saranno in vendita dal 6 settembre 2024 presso la Biglietteria e dal 7 settembre 2024 online su teatroregioparma.it. I biglietti per gli spettacoli per le scuole potranno invece essere prenotati a partire dal 23 ottobre 2024 all’indirizzo educational@teatroregioparma.it