Tenta di rapinare un uomo in via Garibaldi: arrestato 41enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno eseguito un arresto in flagranza di reato di un 41enne di nazionalità straniera, ritenuto responsabile di un tentativo di rapina ai danni di un coetaneo, avvenuto nel cuore della città.

Intorno alle ore 03:00 del 27 aprile, durante un servizio di controllo del territorio nel centro di Parma, una pattuglia della Stazione di Parma Centro, impegnata in attività preventiva e repressiva, transitando in Strada Garibaldi, all’altezza di Piazza della Pace, ha notato un uomo di origini straniere che, davanti a un distributore automatico di sigarette, tentava di colpire con un pugno un altro individuo.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare l’aggressore, che, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, si mostrava ostile e violento, continuando nel suo tentativo di aggredire la vittima. Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato che l’uomo presentava evidenti segni di recente abuso di bevande alcoliche, che ne alteravano il comportamento e la coordinazione.

Per garantire la sicurezza della zona, è stato richiesto l’intervento di un’ulteriore pattuglia della Sezione Radiomobile. Una volta ristabilito l’ordine, sia la persona fermata che la vittima sono stati accompagnati presso la caserma per gli accertamenti di rito.

Dalla testimonianza della vittima, anch’egli 41enne e di origini straniere, è emerso che, intorno alle 02:50, si era recato al distributore di Strada Garibaldi. Mentre stava effettuando un acquisto, è stato avvicinato dall’uomo fermato, che con insistenza crescente gli ha chiesto una sigaretta. Al suo rifiuto, l’aggressore ha iniziato a minacciarlo, chiedendo sia le sigarette che il denaro, e ha tentato di colpirlo con dei pugni. L’intervento dei Carabinieri ha interrotto questa scena.

Le indagini condotte dai militari, supportate dall’analisi delle telecamere di sorveglianza, hanno confermato la versione della vittima e consentito di identificare l’autore del tentativo di rapina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili e attualmente sottoposto a un affidamento in prova presso una comunità terapeutica a Parma, si trovava in quella zona in stato di ebrezza, in violazione dei termini dell’affidamento.

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato dichiarato in arresto e ritenuto responsabile del reato di tentata rapina. La convalida dell’arresto è stata disposta dal Giudice, e l’uomo è stato successivamente tradotto nel carcere di Parma, a causa dell’aggravarsi della misura cautelare disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia.

Si precisa che l’indagato è attualmente solo gravemente indiziato di reato, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma