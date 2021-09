Tenta di rubare all’Esselunga di via Verdi: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, impegnati nei servizi perlustrativi per il controllo del territorio hanno arrestato per rapina un 33enne di origine indiana in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. Lo stesso, mentre tentava di uscire, eludendo la sorveglianza, dal supermercato Esselunga di Via Verdi, dopo essersi dopo essersi impossessato di tre bottiglie di liquore veniva raggiunto dall’addetto alla sicurezza accortosi che il 33enne aveva riposto nello zaino la merce senza effettuare il pagamento.

Per evitare la fuga l’uomo nei pressi dell’uscita del supermercato, gli si poneva davanti per fermarlo, ma veniva fatto segno di violenza. Riuscito a bloccarlo sono stati chiamati i carabinieri che hanno condotto in caserma l’indiano. Il fermato, con diversi precedenti di polizia, gravato da un ordine a lasciare il territorio e di espulsione, è stato tratto in arresto ed a seguito di processo per direttissima condannato ad 1 anno e 4 mesi da scontare in carcere. La merce del valore di oltre 50 euro è stata restituita al legittimo proprietario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma