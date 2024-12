Tenta di rubare birre in un supermercato in via Gramsci, arrestato 41enne

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato nel pomeriggio di ieri, un 41enne, originario del Marocco, con numerosi precedenti penali, gravemente indiziato del reato di rapina impropria seguita a un tentativo di furto in un supermercato di via Gramsci.

Gli addetti alla vigilanza e sicurezza del supermercato hanno notato un uomo, insieme ad un amico, poi risultato estraneo al fatto, che stava asportando dal reparto bibite dell’esercizio alcune bottiglie di birra, posizionandole nello zaino. Gli addetti quindi hanno prima seguito i movimenti dei due uomini e poi li hanno attesi in corrispondenza delle casse del locale per una verifica.

Al momento della richiesta di mostrare se avessero della merce con loro, uno dei due, che presentava anche un evidente rigonfiamento nel giubbotto, ha iniziato ad agitarsi e a minacciare l’addetto rifiutando il controllo.

Poco dopo, l’uomo ha estratto dalla giacca uno yogurt per poi, continuando a inveire con tono minaccioso, riprenderselo, sferrando un pugno sulla mano dell’addetto.

Una volta giunta la Polizia, l’uomo, già gravato da plurimi precedenti per reati, è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso ed è stato arrestato per tentata rapina impropria.