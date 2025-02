Tenta di rubare su un’auto in via Marmolada: arrestato 44enne con precedenti

La preziosa collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, come nel caso specifico la pronta segnalazione di un residente della zona, ha permesso a una pattuglia dei Carabinieri di intervenire senza ritardo e arrestare il presunto responsabile di un tentativo di furto su un’auto parcheggiata in Via Marmolada.

La vigilanza collettiva è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità che, anche attraverso questo spirito di cooperazione, permette di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità e proteggere i beni individuali e la pacifica convivenza sociale.

*******

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, nella nottata scorsa, hanno arrestato un 44enne straniero che, sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di un tentativo di furto su un’autovettura in sosta nella zona del quartiere San Leonardo.

Secondo quanto ricostruito, all’una di notte del 26 febbraio, un vigile cittadino ha avuto un ruolo cruciale nel segnalare al 112 un furto in atto. Allarmato da un forte rumore proveniente dalla strada, si è subito affacciato dalla finestra della sua abitazione, dove ha notato su Via Marmolada un uomo con una torcia accesa che si stava infilando con la parte superiore del corpo all’interno di un’auto lì parcheggiata che presentava il finestrino anteriore completamente infranto.

Intuita la gravità del fatto, ha immediatamente contattato il 112 fornendo all’operatore una dettagliata descrizione del sospetto, che nel frattempo stava rovistando dentro l’auto con la torcia in mano.

Ricevuta la chiamata una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta tempestivamente. Raggiunta Via Marmolada, i militari hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornita che stava scappando a gambe levate in direzione di Via Trento. L’uomo, vistosi scoperto, prima di essere raggiunto e fermato dai militari, ha lanciato qualcosa sotto le auto in sosta; una volta recuperato, è risultato essere una giacca piena di frammenti di vetro e una torcia a batterie.

Identificato in un 44enne straniero, in Italia senza fissa dimora e con un curriculum criminale costellato di plurime vicende di polizia inerenti a delitti contro il patrimonio, è stato subito perquisito. Durante tale attività, è stato trovato in possesso del coperchio di una torcia che le immediate indagini hanno permesso di stabilire essere pertinente a quella rinvenuta poco prima e lanciata durante la fuga.

Successivamente, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il proprietario dell’automobile, il quale si è presentato sul posto constatando i gravi e ingenti danni subiti dall’auto, ma senza segnalare la mancanza di alcun oggetto dall’interno dell’abitacolo. Lo stesso, in ragione dei fatti occorsi, ha immediatamente sporto denuncia nella caserma di strada delle Fonderie.

Al termine dell’attività, sentiti i testimoni e raccolti tutti gli elementi probatori, il 44enne magrebino è stato dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato su auto in sosta. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 44enne la custodia cautelare in carcere.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri Parma