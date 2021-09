Tenta il furto nella notte in un negozio di viale Piacenza, ma i Carabinieri lo colgono sul fatto

All’una di stanotte i militari della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente mentre si trovavano nel cortile della caserma di Strada delle Fonderie in attesa di intraprendere il servizio perlustrativo hanno udito dei forti rumori provenire da viale Piacenza, nelle vicinanze del cancello della caserma, come se qualcuno scagliasse un oggetto contro una vetrina. Si sono resi conto della presenza di un soggetto davanti l’esercizio commerciale situato al civico 1.

Intuendo l’accaduto, a piedi, hanno attraversato la rotonda e si sono precipitati verso il negozio constatando che il vetro antisfondamento della porta d’accesso era completamente divelto e riverso a terra. Entrati nel locale hanno bloccato un soggetto di sesso maschile intento a rovistare nel registratore di cassa. L’uomo fermato è stato identificato in un 36enne albanese in Italia senza fissa dimora e gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Accompagnato nella vicina caserma è stato sottoposto a perquisizione che consentiva di rinvenire due telefoni cellulari, due seghe in metallo per trapano tutto sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto e trattenuto presso la camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Comando Provinciale Carabinieri di Parma