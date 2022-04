Tenta la rapina e minaccia il personale nel supermercato in piazza Ghiaia: denunciato

Pochi giorni fa entra al supermercato in Piazza Ghiaia e dopo poco si presenta alla cassa soltanto con una bottiglia d’acqua. Il rigonfiamento della borsa, però, insospettisce il personale che subito avverte la vigilanza. L’uomo, invitato ad un controllo della merce, dopo aver oltrepassato la barriera delle casse, minaccia di morte, spintona e morde l’addetto riuscendo ad allontanarsi. Sul posto rimane lo zaino pieno di bottiglie di alcolici per un valore di circa 80 euro.

La pattuglia della Sezione Radiomobile subito intervenuta, acquisisce le testimonianze ed analizzata la registrazione della videosorveglianza del punto vendita identifica il presunto autore in un 33enne tunisino in Italia senza fissa dimora e, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. Lo stesso è stato denunciato per tentata rapina e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso rinvenuti all’intero dello zaino abbandonato sul posto prima della fuga.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma