Tenta un furto in un’edicola dell’Oltretorrente, denunciato un 18enne

Dopo aver rimosso il vetro della porta d’ingresso di una edicola dell’Oltretorrente, arraffa 24,00 Euro in monete ma viene colto in flagrante dai Carabinieri allertati da un cittadino che aveva notato la porta forzata ed il 18enne all’interno dell’edicola.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà un 18enne nato in Italia e residente nel reggiano, quale presunto autore di un furto ai danni di un’edicola dell’Oltretorrente.

L’episodio risale a due notti fa quando verso le ore 04.30 un cittadino è stato testimone di una scena alquanto singolare. Trovatosi davanti al chiosco della rivendita di giornali l’attenzione dell’uomo è stata attirata dalla porta d’ingresso visibilmente forzata e dalla presenza all’interno di un giovane che vista la mala parata, non sapendo come giustificarsi ha iniziato ad urlare: …<aiuto aiuto, aiutatemi ad uscire >…

L’uomo però non si è fatto abbindolare ed ha immediatamente chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia. Una “gazzella” della Sezione Radiomobile, in transito sul Ponte verdi, ricevuta la chiamata dalla Centrale Operativa si dirigeva sul posto, dove ad attenderli vi era il solerte cittadino che indicava ai Carabinieri la via di fuga che nel frattempo il 18enne aveva preso. Dopo un breve inseguimento il ragazzo è stato raggiunto e bloccato in via Bixio ed in considerazione di quanto accertato sul posto, veniva sottoposto a perquisizione personale che permetteva il rinvenimento nelle tasche dei pantaloni tre “blister” in plastica trasparente, contenenti 8,00 Euro ciascuno.

Avvisato il titolare dell’edicola dell’accaduto ed invitato a recarsi sul posto, dopo aver constatato l’ammanco di 24 Euro, decideva di sporgere formale atto di denuncia querela.

Terminato il sopralluogo, acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana il 18enne gravato da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio poiché, ritenuto responsabile, del reato di furto aggravato e danneggiamento.

Contestualmente i Carabinieri, considerato che il giovane, gravato da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio e che allo stato non risulterebbe avere alcun apprezzabile legame con il territorio parmigiano, hanno avviato le procedure di carattere amministrativo per richiedere l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal territorio del Comune di Parma.