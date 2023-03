Tenta una rapina a Fidenza con un coltello da 24 centimetri

I Carabinieri della Stazione di Fidenza nel pomeriggio del 17 marzo 2023 hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina aggravata e porto di armi un italiano di 39enne italiano di Fidenza.

In particolare, verso le ore 14.00 una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fidenza, durante la quotidiana attività di controllo del territorio, in prevenzione dei reati contro il patrimonio, è intervenuta celermente in una farmacia cittadina, in quanto il titolare si era allarmato della presenza di un cliente sospetto.

Giunti immediatamente nell’esercizio, il titolare ha riferito ai militari che il soggetto era appena scappato via precisando che aveva un lungo coltello da macellaio occultato nei pantaloni.

I Carabinieri, in breve hanno individuato e bloccato il fuggitivo, prima che riuscisse a raggiungere a piedi la Stazione Fs, identificandolo in un soggetto del luogo, gravato da plurimi reati e condanne per reati contro la persona ed il patrimonio, oltre che sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Lo stesso, perquisito, è stato rinvenuto con un lungo coltello, avente 24 cm di lama, occultato nel cinto dei pantaloni, esattamente come riferito dal farmacista.

Al termine delle verifiche, mediante l’ascolto dei testimoni, si è accertati che la persona fermata, nel lasso di breve tempo, forse alterata dall’assunzione di stupefacenti, si era recata più volte in quella farmacia, richiedendo sempre con maggiore insistenza e senza la prevista prescrizione del medico specialista, un particolare psicofarmaco. Ai tanti rifiuti del titolare, lo stesso ritornava reiterando la richiesta del farmaco minacciando il farmacista, brandendo il lungo coltello e scappando non appena ha notato il sopraggiungere dei Carabinieri.

Considerato l’evidente stato di flagranza del reato di tentata rapina, il 39enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa di Reclusione di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.