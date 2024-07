Territorio Parma, Rainieri (Lega): “Nutrie, costa meno abbatterle che sterilizzarle”

Fare chiarezza sul metodo di contenimento delle nutrie a Parma, dove è prevista un’area attrezzata per la sterilizzazione. La giunta dica se questo sistema è più efficace dell’abbattimento previsto nel Piano di controllo regionale.

Il consigliere Fabio Rainieri (Lega) si rivolge alla Regione con un’interrogazione con la quale vuole sapere se “si condivide che sarebbe più efficace, al fine del contenimento di questi animali, provvedere alla sterilizzazione subito dopo la cattura e prima del loro trasferimento nell’area attrezzata e per quale motivo il Comune di Parma non provveda con tale modalità”. Il leghista chiede anche se la giunta “abbia constatato il numero esiguo di catture di nutrie nel comune di Parma da quando è stato avviato il sopra descritto progetto di contenimento pari a 80 capi rispetto a quello complessivo delle catture nel 2023 pari a 789 capi e quali ne sarebbero i motivi”.

Sulla spesa di 70mila euro, destinata ad aumentare, Rainieri vuole conoscere se “possa essere superiore a una spesa che si aggirerebbe sui 5 euro per capo catturato e abbattuto più i costi di svuotamento del contenitore delle carcasse”. Infine, il documento indica come “necessaria un’attività per il controllo delle nutrie sul territorio di Parma molto più incisiva”.

Il Consiglio comunale di Parma ha scelto un’area di 5mila metri quadrati per contenere le nutrie catturandole, chiudendole in gabbia e sterilizzandole. Per l’amministrazione la sterilizzazione sarebbe più efficace dell’abbattimento: sono stati investiti 70mila euro e il costo di ogni intervento è di 70 euro. Da marzo, scrive il consigliere, ci sono state 80 catture e 4 sterilizzazioni. Secondo associazioni di volontariato, continua il consigliere, il costo dell’abbattimento sarebbe di riconoscere 5 euro per ogni capo “cui si aggiungerebbero 250 euro per lo svuotamento del contenitore delle carcasse da effettuarsi quando raggiunge la capienza di 500 kg. Secondo dati forniti dall’assessorato regionale agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca nel 2023 nel territorio comunale di Parma sarebbero state catturate 789 nutrie”.