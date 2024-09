“Tina, the Best!”: l’omaggio parmigiano a Tina Turner il 13 settembre a Traversetolo

Venerdì 13 settembre 2024 alle 21.00, la Corte Agresti di Traversetolo ospiterà lo spettacolo musicale “Tina, the Best!”, in onore di una delle figure più importati della storia della musica: Tina Turner. Il concerto è un omaggio alle sue canzoni, alla sua vita e alla musica che ha segnato i suoi tempi. L’evento è organizzato dal Comune di Traversetolo nell’ambito della rassegna “Musica a corte” in collaborazione con Esplora Aps e il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Tina Turner è una delle stelle più grandi e luminose dell’universo musicale degli ultimi sessant’anni, ma la sua vita è stata molto difficile per tanto tempo. Gli esordi con il marito Ike Turner le hanno fatto conoscere il successo, ma anche la sofferenza e la violenza domestica a cui sono seguite anni bui. Dopo la separazione dal marito (nella musica e nella vita) è iniziata la seconda parte della sua carriera che l’ha portata a essere la Tina Turner che tutti conosciamo, energica e viva come non mai, con un successo mondiale dopo l’altro. Questo spettacolo racconta tutta la sua storia e la sua musica, con le sue canzoni più famose ma anche la musica che l’ha ispirata e che meglio la descrivono.

A esibirsi sarà Chiara Sacks accompagnata dalla Brigo Band: Paul Brigo (direttore artistico, piano, organo elettrico, synth e cori), Mario Carpi (chitarre), Giancarlo Noto (batteria), Davide Chiesa e Marco Bottazzi (cori), Alessandro Musi (basso elettrico e chitarra acustica) e Alessandro Di Pasquale (sax).

L’intento dello spettacolo, già presentato con successo in altre sedi, è quello di celebrare non solo la grandezza artistica di Tina Turner, ma anche la sua forza e determinazione come donna. Attraverso musica e parole, il pubblico potrà rivivere il mondo musicale della “Regina del Rock, recentemente scomparsa, in uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Ingresso libero con offerta volontaria.

Per informazioni contattare il Comune di Traversetolo al numero 0521 344583 o visitare il sito www.comune.traversetolo.pr.it.