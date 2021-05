Tizzano: 9 persone denunciate per aver usato ricariche telefoniche rubate in tabaccheria

Il giorno 8 novembre del 2019, nel corso della notte, ignoti hanno perpetrato diversi furti in alcuni esercizi commerciali di Tizzano Val Parma. Tra questi vi era la tabaccheria edicola di Piazza Roma, da cui sono state sottratte: sigarette, contante, biglietti per le corse extraurbane della linea TEP e diverse ricariche telefoniche di vari gestori per un valore complessivo di circa mille euro.

L’attività d’indagine posta in essere dai Carabinieri della Stazione del paese, con periodici riscontri attraverso i gestori telefonici per individuare eventuali utilizzatori delle carte, ha fatto emergere che alcune, sono state effettivamente usate per caricare le utenze telefoniche intestate a 9 soggetti. Gli stessi tutti cittadini albanesi residenti in Campania sono stati denunciati per il reato di ricettazione in quanto ritenuti responsabili di aver utilizzato le carte di ricarica telefonica provento del furto presso la tabaccheria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma