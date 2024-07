Torna “Quartieri in festa”, seconda edizione

Torna la rassegna “Quartieri in festa”, promossa dall’assessorato ai Quartieri, Partecipazione e Rapporti con il Terzo Settore del Comune di Parma. Cinque doppi appuntamenti, che coinvolgeranno complessivamente quasi duecento associazioni che animeranno i quartieri cittadini per un mese.

Si inizierà il 14 e 15 settembre al Pablo, per proseguire il 21 e 22 a San Lazzaro; il 28 e 29 sarà la volta del San Leonardo, seguito, il 5 e 6 ottobre, dall’Oltretorrente e infine il 12 e 13 ottobre ci si incontrerà al Montanara.

Un programma variegato di attività e eventi che spazierà dalla musica alle performance di danza, dalle mostre ai dibattiti, dagli spettacoli teatrali alla ginnastica ritmica e acrobatica.

L’assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, Daria Jacopozzi ha ringraziato le associazioni e le realtà del quartiere: “Siamo molto contenti di poter ripresentare per il secondo anno le iniziative “Quartieri in festa” che si arricchiscono di un nuovo quartiere coinvolto, il Lubiana /San Lazzaro con il raddoppio della festa del Montanara. L’attesa da parte delle associazioni del Terzo settore, ma anche del commercio di vicinato, il coinvolgimento dell’azienda ACER e del Verdi off, delle associazioni della diaspora e della Cooperazione internazionale rendono quest’iniziativa un momento identitario per il quartiere e di forte aggregazione sociale. A tutto questo si aggiungono gli eventi promossi dal Bando PACE della Regione vinto anche quest’anno. Con le cinque cene solidali organizzate per il sabato sera precedente potremo sostenere altrettante realtà della Cooperazione internazionale che lavorano nelle condizioni più difficili del sud del mondo. Quartieri aperti in un mondo che cambia velocemente”.

Un’importante collaborazione che quest’anno arricchisce la rassegna è quella con Acer, che proporrà diverse attività nei cortili dei palazzi di edilizia residenziale.

“La nostra adesione al progetto permetterà di consolidare la reciproca integrazione della vita sociale dei quartieri degli abitanti dei condomini Acer – ha detto il direttore generale Italo Tomaselli nel suo contributo, non avendo potuto presenziare alla conferenza stampa – Lo faremo ospitando e ideando iniziative che si svolgeranno nei cortili dei palazzi, in concomitanza con le giornate della rassegna e in sinergia con i presidenti di autogestione”.

Come sempre è fondamentale il coinvolgimento delle attività commerciali dei quartieri, che resteranno aperte durante le feste.

“Il successo della scorsa edizione di “Quartieri in festa” è stata l’ulteriore dimostrazione dell’importanza del rafforzamento del rapporto di fiducia e di connessione tra residenti, commercianti e associazioni – ha detto il direttore di Ascom Claudio Franchini, che, insieme a Confesercenti, sostiene questo progetto – Da sempre offriamo un valido aiuto e supporto ai commercianti di vicinato, i quali contribuiscono a mantenere più vivo e sicuro il proprio quartiere, attraverso un’importante azione di presidio e di servizio”.

“Un aspetto fondamentale – ha sottolineato Simone Simonazzi di Edicta – è la numerosa partecipazione delle associazioni cittadine: quasi 200, alle quali speriamo se ne aggiungano altre, che rappresentano uno degli elementi caratterizzanti di questa rassegna e del suo successo, che speriamo si replichi anche in questa edizione”.

Altra significativa sinergia della seconda edizione è quella con Verdi OFF, che porterà cinque spettacoli all’interno delle giornate delle feste, confermando e rafforzando una collaborazione già avviata lo scorso anno.

Sarà poi soprattutto la festa delle associazioni della città, che hanno risposto numerose all’invito del Comune: quasi duecento realtà, destinate ad aumentare, e che saranno presenti per incontrarsi, conoscere e farsi conoscere dagli abitanti del quartiere. “Quartieri in festa” continua a crescere e ogni anno aggiungerà dei nuovi appuntamenti alla propria rassegna.