Torneo del cuore: a Vicofertile quadragolare di calcio fra i professionisti della sanità

Scendono in campo nel senso letterale del termine la 1° Anestesia e rianimazione e la Centrale operativa 118 Emilia ovest del Maggiore. Medici, operatori e infermieri, professionisti e professioniste delle strutture guidate da Sandra Rossi e Adriano Furlan, al posto dei soliti abiti verdi o rossi da lavoro, indosseranno braghette e scarpette per il torneo del Cu♥re, un quadrangolare di calcio con le squadre di Croce Rossa italiana Parma e Assistenza Pubblica di Parma.

Da una partita tra amici è decollato un vero e proprio torneo con ingresso ad offerta e incasso totalmente devoluto a “Noi per loro” per l’impegno speso ogni giorno al fianco delle famiglie e dei giovani pazienti della Pediatria e oncoematologia dell’Ospedale dei bambini e per il rilevante contributo offerto per la Terapia intensiva pediatrica del Maggiore, a cui il Torneo è dedicato.

L'appuntamento è per mercoledì 22 maggio a partire dalle ore 19.00 al campo sportivo comunale "Giovani dello sport" di Vicofertile dove saranno presenti anche stand gastronomici.